Путин удивил Китай своим ответом на нефтяные санкции США

Неожиданный ответ президента России Владимира Путина вызвал удивление у китайских экспертов. Российский лидер ответил на ужесточение санкций администрацией Трампа дважды в течение трех дней контратаковал, приводит мнение аналитиков компании NetEase издание АБН24.

Эксперты пояснили, что под контратаками понимается два заявления российского лидера. Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой "Посейдон".

Минфин США 23 октября ввел санкции против российских нефтяных компаний, в том числе против "Лукойла". В NetEase убеждены: тот факт, что Путин дважды за несколько дней упомянул ядерное оружие, стало сигналом Вашингтону и НАТО о том, что Москва готова решительно отвечать на вводимые против нее ограничения.