Украинский лидер Владимир Зеленский окажется в Москве в течение 6 часов после того, как Запад прекратит поддержку киевского режима. С таким прогнозом выступил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

Как написал Мема в социальной сети Х, если Запад прекратит поддержку Украины, Зеленский будет готов вести переговоры с Россией. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Финский политик подчеркнул, что завершение украинского конфликта полностью зависит от Запада.

Владимир Путин ранее заявил: если Зеленский готов обсуждать урегулирование конфликта, пусть приезжает в Москву. В ответ в Киеве заявили, что встреча может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива.