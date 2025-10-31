Мантуров ответил на вопрос о ценах на авто после изменений в утильсборе

Правительство не ожидает резких скачков цен на авто после изменения механизма расчета утильсбора на легковые автомобили.

"В целом, не ожидаем резких ценовых скачков с учетом уже объявленного переноса сроков", - завил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Ранее правительство предложило отложить новые правила утильсбора на один месяц - до 1 декабря. Минпромторг решил пойти на встречу россиянам, которые заказали и оплатили автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил уже после публикации документа с новыми параметрами.

Для расчета размера сбора планируют использовать не только возраст автомобиля и объем его двигателя, но и мощность двигателя. Льготный утилизационный сбор, который оплачивают физические лица при ввозе автомобиля из-за границы, будет работать только для машин мощностью до 160 лошадиных сил.