Никита Пресняков возвращается в Россию следом за бросившей его женой

Никита Пресняков и Алена Краснова прожили вместо около десяти лет. Когда певец покинул Россию и отправился в США, жена последовала за ним. Но, по слухам, это и разрушило брак. Летом пара объявила о разводе.

Что стало причиной расставания, оба не стали уточнять, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. Светские сплетники говорили, будто Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши.

После развода Алена вернулась в Москву к родителям, а Никита остался в США. Впоследствии он лишь раз прокомментировал новость о разводе. Артист интригующе заявил, что никто и понятия не имеет, что происходило между ним и его супругой на протяжении последних лет.

А теперь появилась информация, что следом за бросившей его женой в Россию собирается вернуться и Никита. Об этом рассказал его отец, певец Владимир Пресняков. Как отметил артист, у его сына большие творческие планы на работу в нашей стране, передает "КП".

Ранее Владимир Пресняков заявил, что не хочет предостерегать от ошибок Никиту. По мнению артиста, жизнь так устроена. При этом он подчеркнул, что выходить из сложных ситуаций следует героически. "Для этого надо читать и уметь слушать взрослых людей. Слушать опыт. А опыт — это самое главное", - убежден артист.