Турецкий ЦБ аннулировал лицензию популярной у россиян платежной системы

Популярная у россиян турецкая платежная система Papara лишилась лицензии. Ее аннулировал Центральный банк Турецкой Республики. Как сообщил официальный печатный орган правительства Resmi Gazete, лицензия отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере.

Популярность среди россиян платежная система Papara приобрела после блокировки российских банковских карт за рубежом. Сервис позволял дистанционно открыть счет по загранпаспорту. После прохождения процедуры верификации можно было увеличить лимиты на операции.

МВД Турции еще в мае сообщило о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы. У подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр, конфисковали активы на 5 миллиардов турецких лир, передает РИА Новости.