Диван обшили, ткань осталась: одинаковые костюмы Киркорова и Баскова подняли на смех

Накануне в Москве прошла юбилейная, 30-я премия "Золотой граммофон". На сцене выступили десятки звезд. Ведущими стали Николай Басков и Филипп Киркоров.

Запоминающейся стала не только сама церемония, но и появление звезд российского шоу-бизнеса на красной дорожке. Певица Валерия вышла в розовом "принцессном" платье, а Юлия Барановская поразила всех своей тонкой талией, которую выгодно подчеркивало красное, облегающее платье.

Настасья Самбурская сияла в зеленом бархате с открытой кружевной спиной, а Дмитрий Маликов пришел в золотистом пиджаке.

Не обошлось без конфузов. Лолита и певица Елка появились в одинаковых черных платьях с пайетками. Но куда больше внимания привлекли парные костюмы Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Звезды выбрали одинаковые костюмы, расшитые золотом. Отличались они разве что размером украшений на шее - у Баскова они были значительно больше.

Самбурская, которая вышла на красную дорожку перед Басковым и Киркоровым, увидев реакцию журналистов, пошутила, что они забрали все внимание и ей остается только уйти.

Костюмы Филиппа и Николая стоят больше 700 тысяч рублей каждый, выяснили телеграм-каналы. Они действительно поражают своей роскошью. Впрочем, наряды пришлись по вкусу не всем.

"Диваны обшили, ткани осталось на два костюма", "Украли диван из "Эрмитажа", "А я думал, куда делась моя китайская пижама", - принялись шутить комментаторы в интернете.