Интимное фото Татьяны Булановой с молодым мужем "утекло" в Сеть

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Летом пара отметила вторую годовщину со дня свадьбы. О личной жизни Татьяна Буланова предпочитает не распространяться. Однако иногда певица делает исключение. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с молодым мужем в обнимку.

Поводом для обнародования интимного снимка стала годовщина - шесть лет вместе. "Кажется, будто это было вчера. Время пролетело незаметно, но каждая минута, проведенная рядом с тобой, наполнена счастьем. Спасибо тебе за эти невероятные годы, за твою любовь и за то, что ты просто есть в моей жизни. Люблю тебя бесконечно!" - написала счастливая Буланова.

Ранее в интервью Татьяна Буланова рассказала, что с мужем видится не так часто, потому что они проводят время в основном в разных городах: у Валерия бизнес в Москве, а Татьяна вообще гастролирует. Но при любой возможности супруги стараются увидеться.