Лавров поразил американцев непримиримостью в переговорах с Рубио

В Вашингтоне поражены непримиримостью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского МИД продемонстрировал ее во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, после этой встречи у Вашингтона возникли сомнения относительно продуктивности переговоров с Москвой по украинскому урегулированию. Этому способствовали бескомпромиссные заявления Лаврова относительно конфликта на Украине.

По данным источников, напряженным был и телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября. В результате Вашингтон решил отложить саммит президентов России и США в Будапеште. Рубио тогда сказал главе Белого дома, что Москва не проявляет готовности к переговорам, а Трамп заявил, что его не впечатлила позиция Москвы. Однако позже появилась информация, что американский лидер пересмотрел свое отношение к поддержке Украины, что обеспокоило его союзников в Европе.