Наталья Поклонская подтвердила, что у нее новое имя

На днях в Сети распространилась информация, будто Наталья Поклонская сменила имя. Якобы теперь ее зовут Радведа. Поклонская крайне возмутилась, что ее личные данные стали достоянием общественности. Однако теперь в своем официальном телеграм-канале она подтвердила, что у нее новое имя. Также Поклонская поблагодарила многочисленных поклонников за поддержку.

"После того, как, совершенно вопреки моей воле, без моего согласия, мое имя Радведа стало достоянием общественности, а личные данные оказались раскрыты. Вы оказали мне невероятную поддержку. И теперь я даже рада, что все так произошло. Можно сказать, что теперь я Рада дважды", - призналась Поклонская.

Она отметила, что получила добрые слова не только от совершенно незнакомых ей людей, но и от мужчин с фронта, которым помогает. Поклонская сделала вывод, что ее новое имя прошло "боевую закалку". Многие комментаторы и вовсе заявили, что так же назовут дочерей.

"Девочки, которые будут носить его, вырастут не только прекрасными, но и невероятно сильными духом, а само имя, я верю, обретет заслуженную популярность! Новые слова, новые имена — это знак того, что мир меняется. И пусть эти изменения ведут нас только к лучшему, к эпохе добра, справедливости и истинной человечности!" - заключила Поклонская.