Причиной массового ДТП в Туле стал сошедший с рельсов трамвай

Причиной массового ДТП в Туле могло стать неисправное дорожное полотно.

В результате дефекта трамвай сошел с рельсов. Его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с двумя маршрутками и двумя автомобилями, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По последним данным, четыре человека погибли, 25 пострадали – пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Детей среди погибших и пострадавших нет.

ДТП произошло на Пролетарском мосту в районе ТЦ "Макси" утром 31 октября. На место приехали 12 бригад скорой помощи и экстренные службы. Минздрав Тульской области открыл горячую линию для близких пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".