ВС России успешно действуют в районе Красноармейска (украинское название - Покровск). Российские подразделения продвинулись в "кармане" южнее города Красноармейска.

Как пишет в Telegram издание "Страна.ua", в результате боевых действий армии России серая зона существенно расширилась на север и северо-запад от Красноармейска. Также российские войска продвигаются к Родинскому. Этот населенный пункт расположен севернее города и имеет ключевое значение для замыкания окружения.

В Минобороны России ранее отметили катастрофическое положение попавших в котлы в Красноармейске, Димитрове и Купянске отрядов Вооруженных сил Украины. Это также подтверждается отказом Киева предоставить доступ иностранным журналистам к окруженным частям ВСУ.