РКН заявил о необходимости отказаться от согласий на обработку персональных данных

Роскомнадзор предложил отказаться от системы индивидуальных согласий на обработку персональных данных.

Сегодня россияне подписывают большое количество подобных документов и уже не могут адекватно отслеживать этот процесс. Если у человека возникают сомнения в правомерности использования его данных, отстоять свои права оказывается очень сложно.

Вместо согласий следует ввести отраслевые стандарты регулирования, заявил руководитель ведомства Андрей Липов.

Роскомнадзор направил это предложение в правительство, передает "Интерфакс".