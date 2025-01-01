Подведены итоги работы московского управления ФНС за январь – сентябрь

В Национальном центре "Россия" подвели итоги работы столичного управления Федеральной налоговой службы за девять месяцев.

Коллегия прошла под председательством руководителя управления Марины Третьяковой. В работе коллегии приняли участие: мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель ФНС России Даниил Егоров, заместители руководителя и начальники отделов управления, начальники подведомственных налоговых инспекций Москвы

Как уточняется в материале, за девять месяцев 2025 года объем доходов, администрируемых московским управлением в бюджетную систему РФ, составил 8,2 трлн руб. с темпом роста почти 121%. В государственные внебюджетные фонды поступило 2,6 трлн руб. страховых взносов или 24,5% общероссийских поступлений с темпом роста 117% и с опережением динамики заработной платы почти на 5 процентных пунктов.

В федеральный бюджет за девять месяцев 2025 года поступило 2,7 трлн руб. с ростом на 37%, в том числе поступления НДС выросли на 28% и составили 27% от общероссийских поступлений.

В бюджет Москвы за девять месяцев 2025 года поступления выросли на 10% – до 3,4 трлн руб. На фоне роста заработной платы темп поступлений НДФЛ в городской бюджет составил 112,6%. Как поясняется, положительная динамика поступлений обеспечена в том числе и результатами работы по легализации налоговой базы. Так, за девять месяцев 2025 года число деклараций, добровольно представленных гражданами составило почти 960 тыс.

Дополнительно привлечены к декларированию 26 тыс. граждан, получивших доходы от сделок с имуществом, – доначислено более 2 млрд руб., из них более 300 млн руб. за счет пресечения нелегальной сдачи в аренду жилых помещений и иного имущества. В текущем году были инициированы мероприятия в отношении трудоспособных "неработающих" жителей Москвы, которые не отражают свои доходы для целей налогообложения.

"Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемые ею риски в сфере рынка труда и возможные потери доходов бюджета, вопрос проведения мероприятий в отношении "неработающих граждан" будет находиться на постоянном контроле", – приводятся в сообщении слова Марины Третьяковой.

В своем выступлении Сергей Собянин поздравил сотрудников столичного управления с 35-летием создания налоговых органов России и поблагодарил их за создание службы мирового уровня по качеству и объемам работы. В заключение мэр столицы вручил награды города отличившимся сотрудникам управления ФНС России по Москве.

Определяя задачи деятельности управления на 2025 год, Марина Третьякова подчеркнула, что основной задачей налоговых органов остается стабильное обеспечение доходной части бюджетов всех уровней в соответствии с установленными параметрами развития экономики и повышение эффективности налогового администрирования по всем направлениям деятельности.

Глава ФНС России Даниил Егоров накануне празднования 35-летия Налоговой службы поздравил московских коллег и обратился к молодым специалистам: "Вы пришли не просто на интересную работу. Интересность определяется сложностью и нетривиальностью задач, которые перед нами стоят, в том числе – обеспечение принципа справедливости налогообложения".

В свете грядущих изменений налогового законодательства Даниил Егоров напомнил, что ведомство продолжит гибко подходить к решению системных задач для адаптации к меняющимся реалиям.