В Москве обсудили строительство новых православных церквей на юге столицы

В Храме Христа Спасителя в Москве сегодня прошло совещание, в ходе которого обсудили строительство новых православных церквей на юге столицы. В заседании принял участник советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе возводят два храма. Один из них - в честь святого пророка Божиего Даниила на Кантемировской. Он рассчитан на 2 тысячи прихожан. В состав комплекса также войдет здание миссионерского центра.

Второй храм - в честь Архистратига Михаила в Царицыне. Оба объекта находятся на завершающей стадии строительства.