В Губкинском университете отметили юбилей военного образования

Почти век в строю. В одном из ведущих отраслевых вузов России - Университете нефти и газа имени Губкина - отметили 95-летие со дня начала преподавания военной подготовки.

В честь знаменательной даты на плацу состоялось торжественное построение личного состава Военного учебного центра. В строевом смотре приняли участие курсанты двух батальонов.

С момента своего образования университет готовит офицеров для одного из важнейших подразделений Вооруженных сил страны - службы горючего. За прошедшие годы вуз выпустил 23 тысячи таких специалистов.

Ярким финалом празднования юбилея стал патриотический концерт "Мы вместе", который подготовили студенты всех кафедр университета.