В Зеленограде начал курсировать первый электробус. Причём, в нём используется новая технология. Заряжают его только раз в сутки ночью. Делать это в течение дня между рейсами не нужно.

Электробус заработал на маршруте Е41, который связывает Зеленоград со станцией метро "Ховрино". За целый день он может преодолевать до 250 километров. В середине октября такой же электробус начал ходить по маршруту М95 между Коктебельской улицей и Даниловским рынком. Каждый день там перевозят до 12 тысяч пассажиров.

"Мы начинаем использовать электробусы на дальних маршрутах протяжённостью около 60 километров…Таким образом сферы применения электробусов с сегодняшнего дня расширяются", - отметил Николай Асаул, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".