Театр "Одеон" представил гастрономический мюзикл "Москва от заката до рассвета"

Магическая, манящая и... очень вкусная! Именно такой может быть "Москва от заката до рассвета". Гастрономический мюзикл - новый проект театра "Одеон" - стал настоящим спасением от дождливой осени. Фантазии, бродвейская музыка, высокая кухня переплетаются здесь в единое целое, а зрители становятся участниками мистического ужина.

На сцене - шоу в духе Бродвея, а в зале вместо рядов кресел - столики. В театре "Одеон" объединяют искусство и гастрономию, предлагая зрителю новый жанр - гастрономический мюзикл.

"Мы создали такой формат и такой театр, где авторская кухня вплетена в линию сюжета. Конечно, гастрономический мюзикл воздействует сразу на несколько чувств, рецепторов - это и эстетическое, и гастрономическое удовольствие", - рассказал Эдуард Ратников, генеральный продюсер театра "Одеон".

При этом меню тщательно продумывали, подбирая блюда в соответствии с сюжетом. Новый мюзикл "Москва от заката до рассвета" - о темной стороне столицы, где царит роскошь и пресыщенность. Главный герой продает душу ради богатства и успеха, но все меняется, когда в мир тьмы проникает Любовь.

"Жители нашего сюжета, нашей фантазии живут как бы под Москвой, и два мира, светлый - наш, и темный - мир, который будет показан в сюжете, они не перемешиваются. Героиня, попав из светлого мира в темный, нарушает этот баланс, и вся история закручивается невероятным образом", - рассказал Максим Ахтямов, режиссёр-постановщик мюзикла "Москва от заката до рассвета".

В сюжет вплетены более 30 отечественных и зарубежных хитов в новой интерпретации. Острых ощущений добавляют спецэффекты.

"Мы создаем некую магию на сцене, трансформируем на глазах у зрителей пространство, выкатываем огромные декорации, используем спецэффекты, один из главных трюков буквально летает над головами у зрителей", - отметил Владислав Кабанов, режиссёр-постановщик мюзикла "Москва от заката до рассвета".

А в героях зрители легко могут узнать современников или даже себя. Вот, например, Граф - повелитель темного мира.

"Просто парень, который был открыт душой, но обстоятельства сложились так, что ему пришлось замкнуться и почувствовать это одиночество тотальное, которое он пытался заполнить с помощью развлечений, удовольствий, власти", - говорит Денис Котельников, актер мюзикла, исполнитель роли Графа.

За власть, любовь и судьбы мира Графу и его возлюбленной предстоит бороться с жестокой, но обаятельной Вороной. "Она хочет все и сразу: любить - так графа, владеть - так всем темным миром, всеми богатствами, всеми средствами - желание сильной, амбициозной женщины", - рассказала Наталия Быстрова, актриса мюзикла, исполнительница роли Вороны.

В каждом спектакле есть место импровизации и интерактиву - зрители вместе с героями проходят испытания и каждый выбирает сам - остаться среди искушений или выйти к свету.