Новый мост-парус обеспечит выезд из района Филевский Парк на СЗХ — Собянин

Мост-парус будет располагаться в створе Новозаводской улицы. Уже установлены две большие секции пролета — над левым берегом и руслом реки.

В настоящее время полным ходом идут работы по укрупнительной сборке металлоконструкций. Затем начнется монтаж пролетного строения над правым берегом и возведение 86-метрового пилона, который станет опорой всей конструкции.

Длина моста составит 250 метров, а ширина – почти 30 метров. На нем будут организованы четыре полосы движения, а также пешеходные тротуары. Помимо этого, будет проведен капитальный ремонт Новозаводской улицы.

Новый мост с четырьмя полосами движения обеспечит выезд из района Филевский Парк на Северо-Западную хорду, отмечает мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Кроме того, благодаря мосту улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мневниковской пойме и территории Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.