В Кремле заявили о постоянном контакте Путина с Цзиньпином

Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт – прямой или опосредованный. Так пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, планирует ли президент России передать послание председателю КНР через премьер-министра Михаила Мишустина.

Председатель российского правительства отправляется с визитом в Китай. Представитель Кремля сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание через Мишустина.

Мишустин отправится с визитом в Китай на следующей неделе. 3 ноября в городе Ханчжоу запланирована 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран с участием премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Также Москва рассчитывает, что российский премьер будет принят Си Цзиньпином, это традиция в отношениях двух стран, приводит слова Пескова ТАСС.