Якубович прервал молчание о романе с Риммой Агафошиной: вот что он сказал

Леонид Якубович является бессменным ведущим капитал-шоу "Поле чудес" на протяжении уже нескольких десятков лет. Покидать программу он не собирается. Хотя одно время ходили упорные слухи о его романтических отношениях с моделью Риммой Агафошиной, которая переворачивала буквы на табло.

Однако сам легендарный ведущий категорически опровергает информацию о том, что будто бы между ним и темноволосой красавицей были личные отношения. "Про наши отношения с Агафошиной писали два раза и заткнулись, потому что это совершенная глупость", - заявил шоумен.

Кстати, Леонид Якубович скоро будет вести новое шоу "Усатые факты". А еще он успевает писать книги, заниматься спортом и летать. Кроме того, с недавних пор прославленный ведущий является инструктором на тренажере Boeing 737.

К слову, пишет книги и его единственная дочь Варвара. Недавно вышел роман в жанре фэнтези ее авторства. По словам Якубовича, она сама его продвигала, не прося ни у кого помощи. А теперь Варвара пишет уже вторую книгу. "Она всегда на каких-то конференциях, встречах, выступлениях. Довольно лихо мотается по стране. Мне нравится", - отметил Якубович для Teleprogramma.org.