Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

На радость всем представителям знака, полная Луна в Тельце – это снова про деньги! Сегодня вы сможете получить перевод, который ждали, подписать контракт или закрыть долг.

Тельцы

Полнолуние в вашем знаке — мощный момент для подведения итогов: все, что вы запускали весной, принесет плоды. Время посмотреть на результаты своих усилий.

Близнецы

Что-то глубоко личное находит свое разрешение. Завершается внутренний цикл: вы можете закончить терапию, найти выход из ситуации или, наконец, отпустить старую боль.

Раки

На работе назревают перемены или завершение проекта. Возможно, вы получите результат долгих усилий или примете решение о смене своего профессионального курса.

Львы

Списки друзей требуют ревизии: пора выйти из чатов и групп, в которых неинтересно. Также хороший день для важных разговоров с друзьями — искренних и финальных.

Девы

Удачный день для сдачи экзамена либо получения документа об образовании. А еще вы можете определиться с планами на дальнюю поездку или учебу за границей.

Весы

Общие финансы с партнером выходят на первый план. Пора разобраться с совместными платежами, закрыть кредит или честно обсудить вопросы, которые откладывали.

Скорпионы

Полнолуние в противоположном знаке - это про отношения. Кульминация в паре: вы либо перейдете на более высокий уровень, либо поймете, что пора расстаться.

Стрельцы

Ваше тело подает сигналы — прислушайтесь к ним. Самочувствие сегодня покажет, не пора ли менять рабочий график или пересмотреть обязанности.

Козероги

Творческие проекты будут закончены, или вы получите ответ в делах, связанных с детьми. Представители знака также могут принять важное решение о романтических отношениях.

Водолеи

Домашние дела требуют завершения: скоро вы закончите ремонт или определитесь, что делать с недвижимостью. Время навести порядок в семейных проектах.

Рыбы

Ваши братья, сестры или близкие друзья выйдут на связь. Удачный день для важных разговоров, особенно если нужно что-то прояснить или завершить диалог.