ВС России нанесли за неделю пять групповых ударов по военным объектам ВСУ

ВС России за прошедшую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по украинским военным объектам. Это ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России, заявили в Минобороны.

По данным военного ведомства, поражены предприятия военной промышленности и объекты энергетики Украины. Также целями ударов стала транспортная инфраструктура, железнодорожные составы, военные аэродромы и арсеналы. Разрушены цеха сборки крылатых ракет и беспилотников, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ.

Подразделения группировки войск "Восток", продвигаясь в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, а также Егоровку, Вишневое и Новоалександровку в Днепропетровской области. Группировка войск "Запад" в результате активных действий освободила Садовое в Харьковской области.