Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса

Работу оборонного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения в холодное время года обсудили сегодня постоянные члены Совбеза России.

Владимир Путин провел оперативное совещание по видеосвязи из Кремля. В беседе приняли участие члены правительства и администрации президента, спикеры обеих палат парламента и главы силовых ведомств.

"Уважаемые коллеги, добрый день. У нас несколько вопросов: один из них - обеспечение ритмичной работы оборонно-промышленного комплекса, а второй более житейский, если не сказать повседневный, особенно важен сегодня в период наступления холодов, возможно, и гололедицы и так далее. Речь идёт о дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", - отметил Путин.