Раскрыт тайный план "коалиции желающих" по Украине

Никаких мобильных телефонов и никаких утечек: в обстановке строжайшей секретности пройдет в Мадриде тайное совещание "коалиции желающих". На повестке - обеспечения срочных финансовых нужд Украины, включая оборонные запросы Киева, сообщает издание El Mundo.

Министерство иностранных дел Испании запланировало совещание на 4 ноября. Участников предупреждают: они не имеют права публиковать информацию о ходе переговоров.

"Коалиция желающих" собиралась в пятницу в Лондоне. В столицу Великобритании лично прибыли Владимир Зеленский, премьеры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схоф, а также генсек НАТО Марк Рютте. Два десятка европейских лидеров присоединились к встрече по видеосвязи, передает РИА Новости.