Ведущий Антон Привольнов сцепился с прохожими в Израиле после их слов о его шоу в России

Антон Привольнов запомнился россиянам в качестве ведущего программы "Контрольная закупка" на одном из федеральных каналов. Однако некоторое время назад передача закончила свое существование, а сам Антон покинул Россию и обосновался в Израиле.

Тем не менее, многие до сих пор помнят, кем он был в нашей стране. Так, Привольнов рассказал, что сцепился в словесной перепалке с с незнакомыми людьми, которые на улице стали выкрикивать фразы из его старой программы. Это неприятно удивило ведущего.

"Программы нет уже шесть лет, жизнь изменилась, я живу в Израиле, а люди до сих пор считают, что я делаю "Контрольную закупку", - с возмущением воскликнул Антон Привольнов.

Он признался, что такие ситуации вызывают у него обиду, так как получается, что общественность до сих пор связывает его имя исключительно с этим проектом, хотя с тех пор он сменил страну и образ жизни.

Ранее Антон Привольнов заявил, что на российском телевидении не осталось запоминающихся, обаятельных ведущих. Он дал понять, что даже находясь в другой стране, продолжает следить за российским телевидением, и констатировал, что ни один ведущий не смог его "влюбить" в себя, передает Пятый канал.