Наркологи взялись за Анастасию Волочкову

На протяжении последних лет в Сети упорно муссируются слухи о том, что у Анастасии Волочковой алкогольная зависимость. Поводом для разговоров стали выходы в свет балерины, а также ее многочисленные интервью, где артистка представала в странном, по мнению зрителей, состоянии и еле шевелила языком.

Сама Анастасия, впрочем, все слухи о своей зависимости всегда отрицала. При этом она не скрывала, что любит пропустить бокальчик просекко, но умеет остановиться. Например, в том, что касается ее работы, Волочкова неизменно трезва, как стеклышко. Ни разу, утверждает балерина, она не появлялась на сцене во время своих благотворительных концертов подшофе.

Меж тем стало известно, что артистка приняла участие в новом реалити-шоу "Звезды под капельницей". Цель передачи - помочь знаменитостям справиться с пагубными пристрастиями и начать жизнь с чистого листа. Реабилитация пройдет под чутким руководством именитого нарколога Василия Шурова и его команды опытных профессионалов, передает Starhit.

Известно, что, помимо Анастасии Волочковой, в программе примут участие ведущая Маша Малиновская, блогер Рома Желудь, актер Никита Джигурда и многие другие.