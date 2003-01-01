Попытки киевского режима запретить иностранным и украинским СМИ поездки к находящимся в "котлах" украинским военнослужащим через освобожденную Россией территорию — это официальное признание катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. На это указал в пятницу, 31 октября, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства подчеркнул, что своими угрозами МИД Украины лишь подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось.

Киев пытается не пустить сотрудников СМИ к оказавшимся в окружении украинским военным, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте в стремоении обмануть граждан Украины и весь мир, отметил Конашенков.

Генерал-лейтенант назвал конечной целью действий киевского режима сохранение условий для получения и продолжения хищения финансовых средств, направляемых западными спонсорами на войну с Россией, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал от журналистов не ездить в районы окружения украинских военных, предупредив, что подобные командировки "будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия". Чиновник подчеркнул, что "мы внимательно следим за этим".

О том, что киевский режим не оставит подобные поездки журналистов без внимания, предупреждал президент России Владимир Путин. Он распорядился организовать допуск сотрудников зарубежных СМИ в указанные районы, однако подчеркнул, что "нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций".