Лукашенко назвал единственную причину включения Беларуси в войну

Беларусь никому не удастся втянуть в войну, если только не будет совершен акт внешней агрессии. Об этом рассказал в пятницу, 31 октября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, "нам надо выдержать это время", в которое насчитывается свыше полусотни войн и различных конфликтов. Лукашенко предупредил, что если "выдержим — будут жить наши дети", а в противном случае "окунемся в этот омут".

Президент Беларуси заверил, что "мы не хотим воевать" и "мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают". Своей важнейшей задачей в качестве главы государства Александр Лукашенко назвал защиту своей страны от втягивания в боевые действия, сообщает БелТА.

Ранее белорусский лидер призвал как можно скорее остановить бои на Украине, поскольку в ином случае это государство попросту прекратит свое существование. Лукашенко предупредил, что кое-кто в Европе уже посматривает на западные украинские области.

При этом Александр Лукашенко напугал белорусов заявлением о мобилизации, хотя речь шла не о привлечении граждан республики к боям. Политик подчеркнул, что "не только во время войны и во время военных действий приходится мобилизовываться, но и в мирное время", имея в виду экономику.