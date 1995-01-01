Куда пропала после гибели единственного сына звезда фильма "Все будет хорошо" Ольга Понизова

Ольга Понизова родилась в Москве в обычной рабочей семье. Мечтала стать искусствоведом, но поступать почему-то пошла в Щукинское училище. Актриса никогда не поясняла свой выбор, даже говорила, что выбранная профессия ее тяготит. Но талант у Ольги проявился рано. Уже в 15 лет она, будучи ученицей Московской киношколы, попала на съемочную площадку картины "Не сошлись характерами".

Во время учебы в Щукинском училище Понизова снялась с Александром Абдуловым в фильме "Грех. История страсти". Известность к молодой артистке пришла в 1995-м, она только окончила вуз и сразу же снялась в картине Дмитрия Астрахана "Все будет хорошо". Год в целом был для Ольги необыкновенным, ведь тогда же она вышла замуж за телепродюсера Андрея Челядинова и родила сына Никиту.

Предложения о работе Ольге сыпались едва ли не каждый день, но Понизова, снимавшаяся со школьного возраста, сходу поступившая в театральный, совершенно не дорожила актерской профессией. И очень не любила появляться на публичных мероприятиях, давать интервью. Она решила стать домохозяйкой и посвятить всю себя мужу и сыну. Три года Ольга не появлялась на экранах.

К съемкам актриса все-таки вернулась. В 1998-м она развелась, начались проблемы с деньгами, пришлось работать. Кроме съемочной площадки актриса трудилась в "Театре Луны" и московском ТЮЗе. С мужем Понизова осталась в отличных отношениях, и он, конечно же, помогал ей материально, но она хотела самостоятельности.

Спустя без малого 10 лет актриса поняла, что не может больше изображать чувства перед камерой. Последней работой Ольги стала роль Тамары в комедии "Ты всегда будешь со мной", вышедшей в 2007 году. Театральную сцену она считала гораздо более близким ей по духу местом, чем съемочную площадку.

Замуж Понизова больше не вышла, не слышно и о романах актрисы. Главным мужчиной в ее жизни стал сын Никита. Мальчик хорошо учился в школе, поступил в вуз. А потом, когда ему было всего 20 лет, случилась трагедия. Никита после вечеринки сел в машину, за рулем был его нетрезвый друг. На трассе Москва – Дмитров водитель разогнался, вчетверо превысив скорость на участке, где разрешено не более 40 километров в час. Не справился с управлением и врезался в отбойник – той стороной, где сидел сын Понизовой. Никита умер на месте. Парень, который был за рулем, выжил, его судили, дав срок вдвое меньший, чем запрашивало обвинение.

Ольга до сих пор не смирилась со смертью сына. Она окончательно закрылась от мира, стала затворницей. Актриса словно исчезла. Ходили даже слухи, что ушла в монастырь. На сцену она больше не выходит и в труппе ТЮЗа не числится. Разговаривать с журналистами отказывается наотрез. Соцсети не ведет. Говорят, что занялась благотворительностью. Сейчас Ольге всего 51 год, может быть, когда ее боль потухнет, актриса еще вернется в кино или на сцену.