Катастрофической назвал ситуацию на Украине депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Парламентарий заявил, что это уже не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией написал Дмитрук в Telegram.

По словам нардепа, США фактически вышли из конфликта, как когда-то из Вьетнама. Речь идет о смене позиции американского президента Дональда Трампа по ситуации на Украине. Европа без Штатов воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри, заявил депутат.

По словам Дмитрука, все прекрасно понимают, что война подходит к концу. Но конец этот будет не политическим, а человеческим. Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины. Это вызвало беспокойство среди союзников США в Европе.