Фестиваль "Народы России и СНГ" объединяет десятки культур и языков. Сегодня здесь тысячи людей. Это ведущие специалисты: ученые, управленцы, эксперты в сфере культуры и госбезопасности. Обсуждают развитие национальной политики, сохранение ценностей и укрепление культурных связей с нашими соседями.

Фестиваль открывается в преддверии Дня народного единства. Ключевое мероприятие - пленарное заседание. На нём глава совета безопасности Сергей Шойгу подчеркивает, что сегодня, в эпоху глобальных внешнеполитических изменений, каждому народу особенно важно оставаться самобытным, уникальным.

"Фестиваль - это прежде всего напоминание о том, что нам надо беречь и приумножать наше цивилизационное богатство, культурное наследие народов России и СНГ, укреплять единство, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях, защищать наше общее пространство дружбы от деструктивного внешнего влияния", - указал Шойгу.

И это имеет прямое отношение к национальной безопасности. Защита страны начинается с защиты исторической памяти. Сегодня так называемые глобалисты пытаются предать забвению трагические страницы прошлого и насильно насаждают свое понимание культуры. Это зачастую приводит к разрушению традиционных и культурных ценностей. Россия же стремится находить общий язык со всеми народами. Со многими соседями выстроены крепкие взаимоотношения. Продолжает наша страна это делать и сегодня.

"Кыргызстан придает особое значение гуманитарным и культурным связям с Россией. Совместные фестивали, обмены студентами и художниками, дни культуры, выставки, научные конференции. Тысячи кыргызстанцев получают образование в России, и многие возвращаются домой не только с дипломами, но и с верой в силу дружбы народов", - отметил Марат Иманкулов, государственный секретарь Кыргызской республики.

И дружат народы не только за пределами страны, но и внутри нее. В России бок о бок проживают около 190 народностей.

"Наши ценности разделяются народами самой России. Это очень разные люди, культуры, языки, религии, традиции. И вот именно традиционные ценности являются тем общим знаменателем, который объединяет те разные, разнообразные этнические группы. И в этом смысле мы - государство-цивилизация, как говорит обновленная концепция внешней политики России. Мы показываем миру, на каком фундаменте могут сосуществовать разные народы", - подчеркнул Константин Косачев, заместитель председателя Совета Федерации.

Фестиваль "Народы России и СНГ" - не только обсуждение актуальных проблем, но и развлекательная программа, возможность познакомиться с разными культурами в неформальной обстановке. Это фотовыставка "Знание. Россия. Народы России", просветительский проект "Большой этнографический диктант", показы патриотических кинофильмов. И, конечно, общение с интересными людьми.