В Никитском ботаническом саду в Крыму проходит традиционный "Бал хризантем"

Эти растения бросают вызов осенней непогоде. Несмотря на холодные ночи и дожди распустились императорские цветы. В Никитском ботаническом саду - 72-й "Бал хризантем". Причудливые формы и яркие краски привлекали еще Ван Гога, а теперь завораживают современных художников. Вот только палитры иногда не хватает, чтобы передать все оттенки этого бархатного ковра.

"Хризантемы привлекают неимоверно, каждый год огромное наслаждение, красок не хватает, постоянно докупаем новые оттенки, но невозможно передать это многообразие сортов", - говорит художница Алиса Бадусова.

Ярко-желтые, словно подсолнухи, и красно-рыжие, как ягоды рябины, белые, пурпурные, розовые. На выставке цветы самых разных форм: шаровидные, куполообразные, махровые, ромашковые и корончатые.

"Несколько поколений прошло наших научных исследователей, которые пополняют наши коллекции, которые радуют наших посетителей. В этом году мы представили на нашей плантации 470 сортов, из них больше половины - это нашей селекции. Есть и сорта, которые приехали к нам из разных стран", - отметил Юрий Плугатарь, директор НБС-ННЦ РАН.

Есть и новинки – более 20 сортов. Две трети - селекция крымских учёных. Гордость – гибридная форма: хризантема с романтическим названием "Зимний сад".

"Для нее характерно очень нежное, бело-розовое соцветие анемоновидной формы - это тоже очень редкая форма соцветий для хризантем. Еще одним достоинством является то что у нее очень раннее цветение", - объяснила Наталия Смыкова, научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС-ННЦ РАН.

Первые хризантемы появились в Никитском ботаническом саду в 1812 году. С середины прошлого века ведется селекционная работа. Чтобы вывести новый сорт, порой уходит десятилетие. Но результат никого не оставит равнодушным.

Такое разнообразие поразило бы даже жителей Китая. Именно Поднебесная считается родиной цветка. Там это растение культивируют уже более 2,5 тысячи лет. Его считают одним из самых благородных и называют императорским. Хризантеме посвящают стихи, в честь нее устраивают праздники. Традиция, которую вот уже более полувека поддерживают и в Крыму.

Гости еще только съезжаются на бал. Первыми свои наряды демонстрируют мелко-цветковые формы, на очереди - крупные сорта. Настоящее буйство красок ожидают в первой неделе ноября. Но продлится все это великолепие лишь до конца следующего месяца.