Власти Владимирской области объяснили звуки взрывов

Звуки взрывов на территории Владимирской области в пятницу, 31 октября, связаны с проведением работ по устранению последствий атак украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Авдеев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, специалисты ликвидируют неразорвавшиеся боеснаряды после атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Местному населению бояться нечего, однако жителей микрорайона Энергетик в областной столице просят не покидать свои дома. Ситуация находится под контролем компетентных служб, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Орле подразделения российской противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Орловскую область. Однако обломки одного из сбитых дронов упали на территории ТЭЦ и повредили оборудование.

В Белгородской области глава района чудом спаслась от дрона ВСУ. Татьяна Круглякова выскочила из машины за мгновение до попадания в нее беспилотника, который преследовал автомобиль чиновницы во время ее поездки по региону.