Закрытие Крымского моста для электрокаров и гибридных автомобилей стало следствием рекомендаций антитеррористической комиссии. Об этом рассказали в пятницу, 3 ноября, в администрации Краснодарского края, комментируя соответствующий документ за подписью главы региона.

Накануне стало известно, что новое постановление краснодарского губернатора дополняет прежний порядок движения по мосту через Керченский пролив, запрещавший движение грузового транспорта, распространяя ограничения также на электромобили и гибриды.

Как подчеркнули власти Кубани, соответствующая рекомендация антитеррористической комиссии была дана из соображений безопасности, сообщает ТАСС.

Киев в открытую заявляет о террористических планах в отношении объектов инфраструктуры в России, в том числе — против Крымского моста. В Кремле отмечали, что подобная риторика лишь доказывает правильность решения о начале спецоперации, а киевский режим " лишний раз демонстрирует свою сущность".