Москвичей предупредили об аномальном начале ноября

Атмосферное давление в Москве с 1 ноября начнет повышаться. Начало месяца в столице будет аномально теплым. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сначала над столицей пройдет гребень высокого давления, а затем уже и мощный антициклон, который будет управлять погодой до конца следующей недели. Антициклон принесет с собой облачность, дожди станут менее интенсивными.

Днем в выходные столбики термометров поднимутся до 7-9 градусов тепла, а в начале недели воздух прогреется до плюс 11 градусов. Температура превысит норму на 5-6 градусов. А последний день октября выдастся дождливым. За день выпадет до 25% месячной нормы осадков. Дожди будут идти с утра до 18-19 часов вечера, приводит слова Вильфанда RT.