Подруга раскрыла постыдную тайну Усольцевой: вот что Ирина скрывала за картинкой счастливой семьи

В Партизанском районе Красноярского края больше месяца назад пропала семья из трех человек и их собака. Сергей, Ирина и Арина Усольцевы ушли в поход и не вернулись к горе Бурантинка. Туристов около месяца искали профессиональные спасатели, волонтеры и следователи, но выйти на след пропавших так и не удалось. Эксперты считают, что семья погибла в результате несчастного случая.

Когда вокруг исчезновения Усольцевых поднялась шумиха, сын Ирины Даниил пришел в студию "Пусть говорят". Он озвучил свою версию произошедшего. Юноша уверен, что трагедия произошла из-за собаки. Старенькая корги могла сбежать, а родители и сестра пошли ее искать, потом погода резко испортилась, и вернуться на тропу они уже не смогли.

Поделилась наблюдениями и подруга Ирины Усольцевой Мария. Она рассказала, что в семье были проблемы. Незадолго до исчезновения Усольцева планировала подать на развод. При этом Ирина пыталась создать в соцсетях картинку идеальных отношений, ведь была психологом и учила пары проходить кризисы. Видимо, женщине было стыдно сознаться, что являясь специалистом, она не уберегла собственный брак.

"Когда они думали про развод, разъезжались, пробовали как-то жить порознь, она мне тоже рассказывала про этот период. Они не то чтобы расходились полностью — просто они пробовали, смотрели, как будет складываться", — раскрыла тайну Ирины подруга в эфире программы "Пусть говорят".

По словам Марии, в подвешенном состоянии Усольцевы были несколько месяцев. Ирина с пятилетней дочкой жила в Сосновоборске, а Сергей — в загородном доме в Железногорске. То, что глава семьи долгое время наведывался домой лишь пару раз в неделю, подтвердили и соседи.

Но, как отмечает подруга, Усольцевы смогли спасти брак. Якобы в поход они ехали в хорошем настроении и не ругались перед этим.