Лукашенко: Создатель NEXTA Протасевич был сотрудником белорусской разведки

Создатель и бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали в минском аэропорту в 2021 году, был не оппозиционером, а сотрудником белорусской разведки. Такое заявление сделал в пятницу, 31 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Протасевичу еще в 2020 году были заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, включая организацию массовых беспорядков и разжигание социальной вражды. Журналиста внесли в белорусский перечень террористов. В мае 2021 года Протасевича задержали, по решению суда он получил восемь лет колонии, но Лукашенко его помиловал.

Как отметил Лукашенко, вопросом остается то, зачем вынужденно сел в Минске самолет Ryanair Афины — Вильнюс, в котором летел Протасевич. Пришлось его задержать, "хотя нам не нужно было": "Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс".

Однако после посадки самолета Ryanair в Минске, белорусский лидер, по его словам, скомандовал: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых".

В итоге против Беларуси ввели внешние санкции, обвинив официальный Минск в аресте оппозиционера: " А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера" (цитаты по БелТА).

Вместе с Протасевичем задержали россиянку Софью Сапегу, ей суд в Беларуси дал шесть лет колонии. После ее осуждения был запущен процесс передачи Сапеги России для отбывания там наказания, но в итоге девушка получила помилование. В Кремле поблагодарили Лукашенко, подчеркнув, что "такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским, дружественным, союзническим характером отношений".