ОП объявила о готовности России к 12-летнему обучению в школах

Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени. Такое мнение высказал в пятницу, 31 октября, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб.

Как подчеркнул Гриб, российские дети ни в чем не уступают японским, китайским или европейским, которые идут в школы с шести лет, тем более что фактически маленькие россияне и так начинают учиться с этого возраста — последний год в детских садах представляет собой подготовку к школе, или "нулевой класс".

Представитель ОП указал на то, что отдать ребенка в детский сад могут не все россияне, в том числе из-за нехватки мест в таких учреждениях, хотя готовить детей к школе все равно нужно. Если ввести в России 12-летнюю школьную программу обучения, можно будет решить эту проблему.

Кроме того, переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет, заявил эксперт в интервью РИА Новости.

Ранее Министерство просвещения России инициировало дискуссию относительно возможности введения в стране 12-летнего школьного образования. Ведомство подчеркивало при этом, что современная школьная программа максимально сбалансирована.

Тем временем в Госдуме предложили заменить домашку в школе творческими заданиями. Группа депутатов Государственной думы от фракции "Новые люди" полагает, что нынешний формат домашнего задания не формирует у детей глубоких знаний, навыков критического мышления и творческих способностей.