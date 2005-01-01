Москвичи собрали 13 тонн гуманитарной помощи детям в новые регионы и приграничье

Москвичи передали в штабы "Москва помогает" и волонтерские центры "Доброе место" в рамках акции "Соберем ребенка в школу" более 13 тонн гуманитарной помощи. Детям в Луганскую и Донецкую народные республики и жителям Курской области отправили сотни коробок с канцелярскими принадлежностями, рюкзаками, наборами первоклассников, музыкальными инструментами, школьной формой, обувью и предметами первой необходимости.

"Акция "Соберем ребенка в школу" проходила в столице уже четвертый год подряд. Сбор гуманитарной помощи объединил семьи, школы, колледжи, вузы, организации. Они передали необходимые для жизни вещи, канцелярские принадлежности, порадовали будущих музыкантов, скульпторов, инженеров, живописцев и иллюстраторов. Москвичи делились своим душевным теплом и заботой в каждом подарке", — сказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Сейчас передать товары жителям новых территорий и приграничных регионов могут все желающие в штабах "Москва помогает", которые расположены во всех городских округах. Продукты питания, вода, сезонная одежда, а также товары для животных необходимы всегда.

Школьникам в новые регионы привезли письменные принадлежности: простые и цветные карандаши, ручки, стержни, ластики, точилки, ножницы, скотч и фломастеры, тетради в косую линейку и клетку — без них не обходится ни один урок. В коробках доставили файлы-вкладыши, офисную бумагу, стикеры, пазлы, белый и цветной картон, счеты, степлеры, клеи-карандаши, а также обложки для тетрадей и контурных карт, таблицы умножения, закладки и текстовые делители. Юным ученикам привезли красочные наборы канцелярских принадлежностей.

Волонтеры также передали рюкзаки, обувь и мешки для ее хранения, дневники, пеналы, прописи, книги и подставки к ним. Детям доставили куртки, футболки, теплые кофты, колготки, школьные сарафаны для девочек, а также спортивную форму. Для юных музыкантов отправили нотные тетради, скрипки и гитары. Будущим живописцам и иллюстраторам передали альбомы, акварельные краски, пастель, гуашь, наборы кисточек и стаканы-непроливайки, покрытия для стола, цветные фартуки с нарукавниками. Начинающим скульпторам собрали массу для лепки, специальные доски, пластилин разных цветов. Для юных инженеров и архитекторов привезли линейки, транспортиры и циркули.

Ученикам дошкольных групп подарили кассы букв, слогов и цифр, водные раскраски, светоотражающие брелоки и игровые наборы для создания фигурок в духовке, новогодний декор. Для изучения иностранных языков ребятам передали словари для записи английских слов, а для письма на доске — мелки. В состав гуманитарного груза также вошли продукты питания, в том числе мука, макаронные изделия, крупы, консервы, вода, холодный чай и многое другое.

Школа №2005 одна из первых присоединилась к акции "Соберем ребенка в школу", которая с 2022 года стала ежегодной доброй традицией для всех — от дошколят до старшеклассников, родителей и педагогов. В этом году в ней приняли участие учащиеся 18 классов. Волонтеры собрали более 70 килограммов товаров, которые вместе с советником директора по воспитанию и руководителем волонтерского отряда Ольгой Болотских привезли в волонтерский центр "Доброе место. СЗАО".

"Каждый год мы проводим сбор по классам, где устанавливаем так называемые коробки добра. Классные руководители вдохновляют своих учеников принимать участие в такой важной акции. Она воспитывает в каждом ребенке милосердие и понимание важности помощи. Родители тоже поддерживают ребят. Многие добавляли в пакеты с канцтоварами красивые мягкие игрушки. После завершения акции волонтеры вместе сортировали, упаковывали и подписывали посылки", — рассказала Ольга Болотских.

Столичная школа №1293 принимает участие в акции "Соберем ребенка в школу" четыре года подряд. В этот раз к ней присоединились учащиеся более 25 классов, родители, сотрудники школьного медиацентра и администрации. Прием канцелярии организовали в одном из корпусов школы. Общими усилиями удалось собрать более 40 килограммов гуманитарной помощи — это наборы для первоклассников, тетради, пеналы, рюкзаки, фломастеры, альбомы для рисования, пластилин и многое другое. В подготовке коробок к доставке в волонтерский центр "Доброе место. ЗАО" помогали сразу два волонтерских отряда: команда старшеклассников "Волонтеры-1293" под руководством советника директора по воспитанию Валерии Серегиной, а также подрастающий отряд учеников шестого класса "Добрые сердца", которым руководит педагог Ольга Куранова.

Период проведения акции всегда наполняет школу теплой и объединяющей атмосферой, рассказала Валерия Серегина, советник директора по воспитанию школы №1293. Участники делятся чувством радости от возможности помочь сверстникам. Для нее самым запоминающимся моментом в этом году стала искренняя вовлеченность не только детей, но и родителей, которые приносили вещи целыми семьями, показывая на личном примере важность добрых дел и взаимопомощи.

Волонтерское движение "Вместе" школы №1248 два года назад присоединилось к акции "Соберем ребенка в школу". В этом году она объединила учеников более 30 классов, родителей и педагогов. Все вместе собрали свыше двух тысяч единиц канцелярских принадлежностей. В каждом классе организовали специальную зону для их приема. Волонтеры сортировали товары, запаковывали их в коробки и подписывали. Принадлежности для учебы привозили в ближайший волонтерский центр "Доброе место" на западе столицы.

Школьное волонтерское движение "Вместе" откликается на добрые и социально важные акции, рассказал руководитель волонтерского движения школы, советник директора школы № 1248 Станислав Медведев. По его словам, еще находясь на летних каникулах, они решили организовать сразу два школьных сбора, в том числе для школьников из новых регионов. Классные руководители и родители вдохновляют своим примером учащихся.

Узнать больше о добровольчестве можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", его странице в социальной сети "ВКонтакте" и телеграм-канале. Организация волонтерской деятельности и привлечение добровольцев к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".