Собянин открыл сурдологический центр НИКИ оториноларингологии Свержевского

В Москве на базе исследовательского научно-клинического института оториноларингологии имени Свержевского открыли Сурдологический центр для взрослых и детей. Клинику посетил мэр Сергей Собянин.

Обновленный после реставрации семиэтажный корпус оснастили по московскому стандарту здравоохранения. Современное оборудование позволяет помочь пациентам буквально за считанные часы и малоинвазивными методами. Есть дневной стационар на 11 коек. Там смогут получать помощь почти 1000 пациентов в год.

Мэру показали уникальное кресло. Оно распознает все виды головокружений и позволяет избавить больных от этого недуга. Также в обновленном центре пациенты буду проходить весь цикл слухопротезирования - от первичной диагностики до подбора слуховых аппаратов и их коррекции во время эксплуатации. А для детей впервые в столице организована замена речевых процессоров. Раньше эту процедуру проводили только в федеральных клиниках.

"В Москве открылась новая современная клиника по лечению слуха. Ранее мощности располагались в простых жилых домах. Клиники оснащена самым современным оборудованием, которое способно реально оказывать помощь, квалифицированную помощь как для детей, так и для взрослых", - отметил глава города.