Женщина чудом спаслась от пожара в Сочи, выбравшись из окна и сев на кондиционер

Жуткие кадры из Сочи: женщина выбралась из окна горящей многоэтажки на внешний блок кондиционера. И сидела на высоте шестого этажа, ожидая спасения.

На помощь пострадавшей пришли соседи. Двое мужчин сначала передали ей полотенце для защиты от угарного газа, а затем при помощи лестницы помогли спуститься ниже. Операция несла угрозу жизни всем участникам: женщина могла сорваться с лестницы, а ее спасители - выпасть из окна.

Известно, что пожар охватил площадь 300 квадратных метров. Сейчас чудом спасенная женщина передана медикам.