Умер режиссер "Самой обаятельной и привлекательной" Геральд Бежанов

Скончался кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Геральд Бежанов. Об этом рассказали в пятницу, 31 октября, в Союзе кинематографистов России.

Как уточняется в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов, Геральду Суреновичу было 85 лет. Информации о дате и месте прощания с режиссером, а также о его похоронах пока нет.

Бежанов закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1973 году. Как режиссер он снял 11 картин, причем фильмы "Где находится нофелет?" и "Самая обаятельная и привлекательная" давно вошли в классику советского кинематографа.

Геральд Бежанов также организовал и возглавил творческое объединение развлекательного фильма (ОРФ) в 1988 году.

Народная артистка России Екатерина Жемчужная, вспоминая Бежанова, назвала его прекрасным человеком и "талантливым режиссером, творческим во всем", который "оставил след в истории благодаря своим фильмам", сообщает News.ru.

В январе в интернете появились сообщения о том, что у Геральда Беэжанова заподозрили инсульт. Режиссер якобы потерял сознание, но от госпитализации после этого инцидента отказался. После этих публикаций Бежанов заверил, что не испытывает проблем со здоровьем и "скорую помощь" не вызывал.