Лукашенко раскрыл порядок применения "Орешника": Примем решение и бахнем

Новейший ракетный комплекс российского производства "Орешник" — это страшное оружие. Об этом напомнил в пятницу, 31 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко.

Политик подтвердил, что в декабре встанут на боевое дежурство комплексы на территории Беларуси, которые размещаются там по договоренности с Россией. Решение о применении "Орешника", по словам Лукашенко, будет приниматься совместно с российским лидером Владимиром Путиным.

В связи с этим президент Беларуси предостерег недругов от провокаций и агрессии: "Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь" (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о размещении "Орешника" в Беларуси, подчеркивал, что если не будет угроз из Европы, то Союзному государству России и Беларуси не потребуются дополнительные меры защиты.

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявлял, что если с Украины будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, российские военные могут ответить новейшим ракетным комплексом "Орешник".