Ветераны СВО смогут открыть собственное дело за счет государства

Ветераны специальной военной операции, которые после возвращения на гражданку официально признаны безработными и ищущими работу, смогут заключить социальный контракт. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта Министерства труда России о перерасчете социальных страховых выплат для жителей новых регионов.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники, бойцам СВО предоставят возможность заключать соцконтракт — это государственную помощь в виде социальных услуг или денежных выплат в обмен на выполнение определенных обязательств. Предполагается, что это сподвигнет ветеранов спецоперации открывать собственный бизнес.

К социальному контракту предлагается прилагать программу социальной адаптации — она поможет приобрести новые навыки, необходимые интеграции в экономику через предпринимательство.

Чтобы заключить такой соцконтракт, помимо статуса участника СВО после увольнения с военной службы нужно будет встать на учет в службе занятости и получить рекомендации от фонда "Защитники Отечества". Предполагается также, что при наличии у ветерана СВО инвалидности первой или второй группы государственную соцпомощь смогут получить их супруги, если они признаны безработными или ищущими работу.

Государство постоянно расширяет и совершенствует систему мер поддержки участников спецоперации и их семей. В апреле российский лидер Владимир Путин поручил принять единые стандарты поддержки бойцов СВО, подчеркнув, что измерять качество работы в этой сфере нужно не потраченными деньгами, а изменением жизни граждан к лучшему.

В Москве уже предусмотрена возможность открытия собственного дела в рамках помощи ветеранам специальной военной операции. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на портале "Малый бизнес Москвы" появился специальный раздел, оказывающий всю необходимую помощь — от обучения основам бизнеса до подбора помещения.