Обыкновенная комета или долгожданный контакт? Все версии о межзвездном объекте 3I/ATLAS

Впору пересматривать блокбастеры и запасаться шапочками из фольги. Хотя даже это, судя по всему, уже не поможет. Грядет что-то действительно масштабное. К Земле по странной траектории со скоростью 60 километров в секунду приближается неопознанный объект размером с Манхэттен - 3I/ATLAS. По форме напоминает огурец или сигару. Удивительно, но заметили его только в июле этого года.

Наблюдением сейчас заняты большинство астрономов и астрофизиков нашей планеты. Вопросов пока больше, чем ответов. Ведь объект и правда удивительный, потому что не из Солнечной системы. Более того - в несколько раз старше. Таких редких гостей современной науке до этого было известно всего два. Собственно, поэтому в названии "Атласа" фигурирует цифра 3 – то есть третий межзвездный. Первым был астероид "Оумуамуа". Хотя кто-то до сих пор полагает, что и не астероид вовсе, а нечто из центральной части тонкого диска Млечного пути.

Объект зафиксировали в декабре 2017-го. Двумя годами позже наш соотечественник Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету – ее так и назвали "Кометой Борисова".

"Они попадают случайно, блуждая по объему галактики и случайно залетая к нам. Обычно мы судим, что это чужой объект, по его скорости. Слишком быстро движущийся объект в пределах Солнечной системы не может долго в ней оставаться. Солнце своей гравитацией не способно удерживать такие объекты", - объясняет Владимир Сурдин, астроном, доцент МГУ.

Вот и "Оумуамуа" с "Кометой Борисова" тогда просто пролетели мимо. Ничего феноменального не случилось. Быть может, и в этот раз обойдется?

"Я могу сказать сразу, что вряд ли, конечно, это инопланетяне. Пока что оценки такие, что это комета", - говорит Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН.

Но велика вероятность, что эта комета не "залетела", а "прибыла", поправляет коллег астрофизик из Гарварда Ави Лёб. Сравнивая пролет 3I/ATLAS со "свиданием вслепую". Можно, конечно, встретить большую и чистую любовь, а можно нарваться на маньяка. В данном случае - на объект сразу с восемью аномалиями.

"Он виден визуально, но радиосвязь у него отсутствует. Это оказалось пробелом современной астрофизики. Когда они анализируют эти объекты, например, "Атлас", они явно видят, что у него аномалии. Предполагают, что он - инопланетный объект, а получить от него информации не могут", - отметил Юрий Григорьев, исследователь проявлений внеземного контакта.

Если прямо сейчас посмотреть с Земли в телескоп, то 3I/ATLAS можно увидеть между созвездиями Змеи и Стрельца. Удивительно близко по отношению сразу к трем планетам - Юпитеру, Марсу и Венере. Причем по ретроградной траектории, то есть против их вращения. Вероятность такого естественного стечения обстоятельств – десятитысячная процента.

Лёб полагает, что межзвездный гость может оказаться засланным казачком – то есть гигантским кораблем-разведчиком: "По оценкам ученых это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии. Когда объект приблизится к Солнцу, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения. Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта. Или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения".

Даже хвост у объекта не такой, как у большинства комет. Струя частиц направлена к Солнцу, а не от него. Более того, объект меняет цвет и может отражать солнечные лучи. Поражает и запас прочности. Он выдержал удар мощнейшей вспышки на Солнце! Более того, рискнув всей своей репутацией, Ави Лёб заявил, что в эту среду в 14 часов 47 минут по московскому времени объект достиг перигелия - максимально сблизился с Солнцем. И совершил гравитационный маневр. То есть сбросил скорость. Так поступают земные космические корабли.

Удастся ли Ави Лёбу сохранить свою репутацию, узнаем уже 19 декабря, когда 3I/ATLAS подойдет к Земле на максимально близкое по космическим меркам расстояние. Промчится мимо, как все кометы, или все же выйдет на связь. А то, что этого ждут, – несомненно. Ждут спутниковые группировки, орбитальная станция и тысячи специалистов.

И ведь действительно - слишком уж часто над нами стало летать нечто. Даже скептики не в силах найти рационального объяснения, например, загадочным объектам, которые совсем недавно промчались над мексиканским вулканом Попокатепетль. Подобные объекты проявляют прямо-таки навязчивый интерес к военной составляющей нашей цивилизации. Их видят в местах испытания оружия, над военными базами и в зонах конфликтов.

"Задокументированная история человечества составляет всего 8 тысяч лет, и это – лишь одна миллионная часть возраста Вселенной. Возможно, мы просто не знаем о точно таких же гостях, которые уже прилетали на Землю и установили здесь что-то вроде видеокамер в детской комнате. Представьте, что мы для них как дети и они просто за нами наблюдают, а быть может, хотят предотвратить что-то опасное", - продолжает Лёб.

В США даже специальное мобильное приложение появилось – "Энигма", пользователи которого фиксируют, а главное, документируют свои встречи с загадочными объектами. С конца 2022 года – 30000 сообщений. В августе американский вице-президент Джей Ди Вэнс признался, что "одержим НЛО". И вот новая порция откровений: "Я большой сторонник того, что есть вещи, которые мы не можем объяснить. И если один человек видит инопланетянина, я, может быть, вижу ангела или демона. В общем, я большой сторонник того, что есть духовные силы, работающие на физическом уровне, которые многие из нас не видят, не понимают и не ценят".

Может быть, сейчас самое время поверить. 2025 год - четверть 21 века! Еще ведь Ванга с Нострадамусом именно в эти 12 месяцев контакт человека с внеземным разумом предсказывали. Инопланетяне, по мнению уфологов, маячат, сигнализируют, подают знаки, а мы все не понимаем.

Никто не гарантирует, что тот же 3I/ATLAS, даже в случае искусственного происхождения, всего лишь не инопланетный носитель послания, для всего человечества. Мы же отправляли в космос "Золотую пластинку" с приветствием на 55 языках. С музыкальными шедеврами Баха, Моцарта, Стравинского, а еще классических инструментов Индии, Японии и Китая. В общем, на любой вкус.

"Было бы странно, если бы во всей гигантской Вселенной была бы только одна - наша и не самая продвинутая - цивилизация. Кто не ищет - тот не найдет. Мы ищем. И я думаю, не мы, так наши потомки обязательно найдут с ними контакт, установят связь, обменяются хотя бы историей", - заключил Сурдин.

Правда, учитывая космические расстояние, не факт, что тот, кто запустил 3I/ATLAS, если, конечно, запустил, живет и здравствует. Свет некоторых далеких звезд может идти до нашей галактики десятилетиями, если не веками. Так что, быть может, это послание – прощальное. С предостережением не повторять их ошибок.