Новый всплеск официальной русофобии в Армении. Идея союза с Москвой - вне закона

В Армении - новый всплеск официальной русофобии. Вслед за переименованием в Ереване улицы Ленинградской в улицу имени американского мецената армянского происхождения Киркоряна недавно избранному мэру второго по величине города страны Гюмри Вардану Гукасяну предъявлены обвинения за "публичные призывы к отказу от суверенитета страны".

Фактически это обвинения в мыслепреступлении. Гукасян заявлял, что Армении следует сформировать союз с Россией и Беларусью для защиты от турецкой угрозы, при этом сохраняя свой суверенитет и все атрибуты независимого государства. Всего лишь заявлял, не призывал и уж тем более не планировал переворотов. Но слова для властей Армении оказались не менее страшны.

"Невозможно не поделиться изумлением в связи с тем, что о преимуществах сотрудничества с Россией увидели угрозы суверенитету", - отметила представитель МИД России Мария Захарова.

Ереван начал кампанию против Гукасяна еще весной, когда стало ясно, что оппозиционный кандидат может победить на выборах мэра города, известного в первую очередь тем, что там находится последняя в Армении российская военная база. После победы давление резко усилилось, в ход пошли все возможные формы и методы дискредитации. А в конце октября он был жестко задержан силовиками.

Сначала Гукасяну были предъявлены обвинения в коррупции, он якобы брал взятки за легализацию "самостроя", причем взятки по нынешним временам смешные, в пересчете на наши - менее миллиона рублей. Но на этой неделе, очевидно, поняв, что хоть что-то весомое предъявить все-таки не получается, к экономическому преступлению власти решили добавить обвинение в попытке подрыва основ конституционного строя и безопасности государства. Хотя, как известно, участие в Союзом государстве не предполагает ни в коей мере утраты национального суверенитета. Зато гарантирует безопасность и российский "ядерный зонтик". В отличие от членства в Евросоюзе, вступив в который, страна теряет огромную часть своего суверенитета в пользу еврочиновников.

Однако глава армянского МИДа открыто призывает к вступлению Армении в ЕС. И при этом премьер Никол Пашинян никаких команд на задержание своего собственного министра не дает. Зато прямо заявлет, что пребывание Гукасяна на посту мэра является "недоразумением". И обещает "исправить это недоразумение". А на правительственном часе в парламенте и вовсе прямо подтверждает обвинения именно что в мыслепреступлении.

Ход мыслей участника борьбы за Карабах Гукасяна, судя по результатам голосования на выборах мэра Гюмри и последним опросам, многим армянам нравится. Тем армянам, что еще помнят, что такое быть свободными и жить в свободной и независимой стране.