Самарский губернатор снова отличился: Кто-то "слил"

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев вновь оказался в центре внимания, на этот раз — из-за распространившегося в интернете рэпа, посвященного региональной столице. Автором текста называют самарского губернатора.

В рэпе есть такие строки:

Автомобильная столица, город без дорог.

Смотри, Антон, не Дон, а Волга-мама, папы нету!

Индустриальная, но лишь один аэродром,

Да сколько объяснять, читай историю, там есть ответы!

Федорищев признал в комментарии "Коммерсанту" свою причастность к этому треку, пояснив, что это "старая песня", которую "кто-то слил". Глава Самарской области поделился подробностями создания этого рэпа: "С командой сделали командообразующее мероприятие — сделать что-то своими руками про Самару".

Ранее большой резонанс получил инцидент в Кинельском районе Самарской области, участниками которого стали Федорищев и руководитель районной администрации Юрий Жидков. Возмущенный скверным состоянием местных социальных и культурных объектов губернатор буквально в два счета уволил главу района, не стесняясь в выборе выражений.

Тем временем досталось и подмосковному депутату Екатерине Аратовой. После распространения в Сети видео, на котором женщина матерится в адрес жителей, Аратову сняли с поста главы фракции "Единая Россия" в совете депутатов подмосковного города Дубна.