Самарский губернатор снова отличился: Кто-то "слил"

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев вновь оказался в центре внимания, на этот раз — из-за распространившегося в интернете рэпа, посвященного региональной столице. Автором текста называют самарского губернатора.
В рэпе есть такие строки:
Автомобильная столица, город без дорог.
Смотри, Антон, не Дон, а Волга-мама, папы нету!
Индустриальная, но лишь один аэродром,
Да сколько объяснять, читай историю, там есть ответы!
Федорищев признал в комментарии "Коммерсанту" свою причастность к этому треку, пояснив, что это "старая песня", которую "кто-то слил". Глава Самарской области поделился подробностями создания этого рэпа: "С командой сделали командообразующее мероприятие — сделать что-то своими руками про Самару".
Ранее большой резонанс получил инцидент в Кинельском районе Самарской области, участниками которого стали Федорищев и руководитель районной администрации Юрий Жидков. Возмущенный скверным состоянием местных социальных и культурных объектов губернатор буквально в два счета уволил главу района, не стесняясь в выборе выражений.
Тем временем досталось и подмосковному депутату Екатерине Аратовой. После распространения в Сети видео, на котором женщина матерится в адрес жителей, Аратову сняли с поста главы фракции "Единая Россия" в совете депутатов подмосковного города Дубна.