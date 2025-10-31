Скандал Чеботиной и Соседова получил неожиданное продолжение. Люсе придется извиняться?

Сергей Соседов и Люся Чеботина устроили публичную перепалку в Сети. Сначала критик в общении с журналистами сообщил, что, по его мнению, на российской эстраде есть артистки, которым там не место. В "черный список" Соседова попали певица Слава, Анна Семенович, Клава Кока и Люся Чеботина.

Музыкальный критик особо отметил последнюю, мол, артистка просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной "плюсовки". Чеботина высказывания Сергея Соседова увидела и очень сильно возмутилась. Певица ответила критику. Люся заявила, что Сергей показал свой непрофессионализм. Мол, критик не в состоянии оценивать артистов, и даже не понимает, когда они поют вживую, а когда "под фанеру".

За Чеботину вступились Прохор Шаляпин и Иосиф Пригожин. Они отметили, что Люся прекрасная артистка, творчеством которой восхищается молодежь.

Увидев разгоревшийся скандал, Соседов решил прояснить ситуацию. Оказывается, он не говорил ничего плохого об исполнительнице хита "Солнце Монако".

"Многое из того, что растиражировалось якобы от моего имени в отношении Чеботиной, — чистая выдумка какого-то глупого писаки. Какие фонограммы, какой плюс и минус? Я вообще никогда не был на концерте Чеботиной, поэтому не могу говорить: поет она под фонограмму или вживую", — заявил критик.

Соседов считает, что это Чеботина повела себя непрофессионально и вынесла скандал на публику, даже не разобравшись в ситуации. "Люсе, такой всей из себя профессионалке, прежде чем говорить о моей некомпетентности, следовало бы уточнить, что и где конкретно говорил о ней я, а что было приписано мне бессовестными псевдожурналистами", — подчеркнул телеведущий в беседе с "МК".