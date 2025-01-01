МИД: Россия ответит на размещение "Тифона" в Японии

Посольству Японии в Москве заявлен решительный протест в связи с учениями Joint Exercise 2025, проводившихся в непосредственной близости от российских границ. Об этом рассказали в пятницу, 31 октября, в Министерстве иностранных дел России.

Как подчеркивается на официальном сайте ведомства, японской стороне указали на то, что подобная провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей.

При этом с японского архипелага до сих пор не вывезена размещенная на базе ВС США "Ивакуни" в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25 (11-25 сентября) батарея наземного комплекса "Тифон", предназначенного для запуска, в том числе, ракет средней и меньшей дальности.

Российская Федерация резервирует за собой право принять необходимые компенсирующие меры в целях обеспечения должного уровня своей безопасности, предупредил МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от создания азиатского аналога НАТО, о котором говорят японские власти. Дипломат отмечал, что "любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу".

При этом заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявлял, что также укрепление сотрудничества России и КНДР может стать поводом для усиления связей Соединенных Штатов с Южной Кореей и Японией.