Американские военные корабли подошли к Венесуэле на расстояние удара

Ракетный эсминец USS Gravely и большой десантный корабль USS Iwo Jima ВМС США заняли позиции, с которых можно атаковать территорию Венесуэлы. Об этом свидетельствуют кадры со спутников, полученные в пятницу, 31 октября.

Как сообщает Newsweek, Соединенные Штаты последовательно наращивают военно-морское присутствие в Карибском море: USS Gravely и USS Iwo Jima теперь находятся на расстоянии удара от Венесуэлы.

Издание The Miami Herald со ссылкой на источники утверждает, что Соединенные Штаты могут нанести удары по Венесуэле в ближайшие дни или даже часы. В итоге венесуэльский президент Николас Мадуро "вот-вот окажется в ловушке", причем "не один генерал готов схватить его и передать властям, прекрасно понимая, что одно дело — говорить о смерти, а другое — видеть ее приближение".

Однако президент США Дональд Трамп на этом фоне заверил, что не планирует атаковать территорию Венесуэлы, сообщает Reuters.

Ранее источники сообщали, что администрация США признает стремление добиться свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лица, приближенные к выработке американской политики в отношении Каракаса считают, что президент США Дональд Трамп устроит наземное нападение на Венесуэлу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации вокруг Венесуэлы, заявил, что Москва исходит из необходимости решать все проблемы в соответствии с международным правом. Представитель Кремля также опроверг обсуждение этой темы с американской стороной во время контактов между представителями России и Соединенных Штатов.